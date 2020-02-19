Речи и не может быть о военном перевороте в Турции – правящая партия

БАКУ/Trend/ - В Турции не может быть и речи о военном перевороте, сказал пресс-секретарь Партии справедливости и развития (ПСР) Турции Омер Челик. Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Челика, в Турции есть силы, которые намеренно распространяют слухи о подготовке нового военного переворота.

"Военные силы Турции доблестно охраняют границы страны", - сказал Челик.

Отметим, что ранее в ряде турецких СМИ появилась информация о том, что в Турции готовится новый военный переворот, центром которого станет Стамбул.

Напомним, что в ночь на 16 июля 2016 года в Турции группа мятежников предприняла попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибло более 250 турецких граждан, свыше двух тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

Власти Турции обвиняют проживающего в США Фетхуллаха Гюлена в содействии попытке переворота.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Гюнель Зейналова)

Твиттер: @rhafizoglu