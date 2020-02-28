Президенты Турции и США обсудили ситуацию в сирийском Идлибе

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что в ходе разговора обсуждались региональные вопросы, в частности вопросы двустороннего сотрудничества, а также последние события в сирийском Идлибе.

"Президент Эрдоган напомнил, что виновники подлого нападения на наших героев получили необходимый ответный удар, и вновь подтвердил решимость Турции очистить территорию, обозначенную Сочинским меморандумом по Идлибу, от сил режима. Оба лидера согласились немедленно предпринять дополнительные шаги, чтобы предотвратить гуманитарную трагедию в регионе Идлиб", - говорится в сообщении.