ВС Турции возобновили бомбежку сил сирийского режима в Идлибе

Турция 29 февраля 2020 10:36 (UTC+04:00)
ВС Турции возобновили бомбежку сил сирийского режима в Идлибе

БАКУ/Trend – ВС Турции возобновили бомбежку сил сирийского режима в Идлибе в ответ на обстрел турецких военных, сообщает в субботу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что силы сирийского режима потерпели значительные потери.

Отметим, что минобороны Турции сообщило о гибели еще одного и ранении двух турецких военных в Идлибе при артобстреле со стороны сирийской армии.

"В результате артобстрела со стороны режима Асада по находящимся в Идлибе нашим военным, которые обеспечивают перемирие, погиб один наш боевой товарищ и еще двое были ранены. Наши военные ведут ответный огонь по целям режима", - говорится в сообщении турецкого военного ведомства.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Гюнель Зейналова)
Твиттер: @rhafizoglu

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