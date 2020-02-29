ВС Турции возобновили бомбежку сил сирийского режима в Идлибе
БАКУ/Trend – ВС Турции возобновили бомбежку сил сирийского режима в Идлибе в ответ на обстрел турецких военных, сообщает в субботу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Сообщается, что силы сирийского режима потерпели значительные потери.
Отметим, что минобороны Турции сообщило о гибели еще одного и ранении двух турецких военных в Идлибе при артобстреле со стороны сирийской армии.
"В результате артобстрела со стороны режима Асада по находящимся в Идлибе нашим военным, которые обеспечивают перемирие, погиб один наш боевой товарищ и еще двое были ранены. Наши военные ведут ответный огонь по целям режима", - говорится в сообщении турецкого военного ведомства.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Гюнель Зейналова)
Твиттер: @rhafizoglu
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