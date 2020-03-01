Минобороны Турции: В Идлибе сбиты 2 самолета режима Асада

При попытке атаковать турецкие самолеты сбиты 2 самолета SU-24 режима Башара Асада. Об этом, как передает Trend со ссылкой на агенство Анадолу, сообщает в воскресенье министерство национальной обороны Турции.

В сообщении также говорится об уничтожении 3 установок ПВО сил Асада, при помощи одной из которых были сбит ударный беспилотник ВС Турции.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар объявил ранее сегодня о проведении в Идлибской зоне деэскалации операции «Весенний щит».

Глава оборонного ведомства заявил, что операция начата в ответ на авиаудар по позициям турецких военных, унесший 27 февраля жизни 36 военнослужащих в зоне деэскалации.

«Наша задача – предотвращение преступлений режима Башара Асада, устранение радикализации и предотвращение миграции. ВС Турции основываются на праве на самооборону. Нашей целью являются лишь сторонники Асада, атакующие расположение турецких военных», - подчеркнул Акар.

Глава Минобороны отметил, что Турция не преследует цель вооруженного противостояния с Россией в Сирии.