Президент Турции встретился с руководством ЕС

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в Брюсселе трехстороннюю встречу с председателем Евросовета Шарлем Мишелем и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

На переговорах также присутствовал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Глава Евросовета заявил, что Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и министр иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу проведут работу по Соглашение по борьбе с миграционным кризисом, которое было заключено Турцией и Евросоюзом в марте 2016 года.

Глава Еврокомиссии сказала, что сегодняшняя встреча является хорошим началом, и отметила, что соглашение между ЕС и Турцией по борьбе с миграционным кризисом по-прежнему в силе. Фонд дер Ляйен добавила, что на встрече обсуждались завершение недостающих вопросов по соглашению от 18 марта.