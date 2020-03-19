Число жертв коронавируса в Турции выросло
Число жертв коронавируса (Covid -19) в Турции достигло трех человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Фахреттин Коджа в четверг на обсуждениях в парламенте страны, пишет Trend со ссылкой на агентство Анадолу.
По его словам, от коронавируса скончался бывший командующий сухопутными силами (2002-2004 гг), генерал в отставке Айтач Йалман.
Коджа отметил, что 79-летний генерал лечился от хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) и 13 марта был доставлен в одну из частных клиник Стамбула.
Тесты выявили наличие у него коронавируса, отметил министр.
По состоянию на 19 марта число инфицированных коронавирусом в Турции составляет 192 человека.
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