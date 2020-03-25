В Турции организован сбор помощи для помещенных под карантин

В Турции проводится кампания по сбору помощи гражданам, помещенным под карантин в рамках мер по противодействию распространения коронавируса нового типа (Covid-19), пишет Trend со ссылкой на агентство Анадолу.

Компания под лозунгом «Окажи помощь, распространяй добро» инициирована гуманитарной организацией «Врачи мира».

Организаторы планируют приобрести предметы первой необходимости для лиц, находящихся на карантине. Речь, в частности, идет о пижамах, тапочках, зубных щетках.

В организации «Врачи мира» привлекли внимание к распространению коронавируса на более, чем 190 стран мира.

«Число инфицированных растет. Многие просто не имели возможности приобрести все необходимое на период карантина и были доставлены напрямую в больницы», - пояснили в организации.

Впервые коронавирус нового типа (Covid-19) был выявлен 12 декабря 2019 года в городе Ухань провинции Хубей в Китае, и за короткий период перекинулся на другие города и страны. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса пандемией.

Вирус в основном передается воздушно-капельным путем, он может распространяться при кашле, чиханье, через капли слюны или выделения из носа. Кроме этого, существует шанс заражения контактным путем.

Смертельный вирус передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. Симптомы заболевания: высокая температура, боль в горле, кашель, одышка и диарея. Позже развиваются пневмония и почечная недостаточность, которые приводят к летальному исходу.