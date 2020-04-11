ВОЗ благодарна Турции за вклад в борьбу с Covid-19

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус выразил благодарность Турции за проявленную солидарность со странами, пострадавшими от пандемии коронавируса нового типа (Covid-19), пишет Trend со ссылкой на агентство Анадолу.

Об этом Гебрейесус сказал в ходе организованной в видеоформате пресс-конференции, отвечая на вопрос об отправке Турцией гуманитарной помощи в европейские страны, борющимися с последствиями вспышки коронавируса.

«Проявленная Турцией солидарность должна служить примером для всего мира», - заявил Гебрейесус.

Глава ВОЗ напомнил, что принял участие в чрезвычайном Саммите Тюркского совета, состоявшегося 10 апреля посредством видеоконференции. «Все лидеры (участники саммита – ред.) согласились с необходимостью поддержки стран, которые нуждаются в помощи (в борьбе с пандемией - ред)»,- сказал он.

«Я также признателен президенту Турции Эрдогану за его вклад в помощь соседним и другим странам»- сказал руководитель ВОЗ.

По его словам, позиция руководства Турции является воплощением «принципа солидарности», к которому призывает ВОЗ на фоне борьбы с пандемией.

Гебрейесус выразил надежду, что все страны будут следовать примеру государств Тюркского совета и «придерживаться принципа солидарности и бороться с невидимым, но опасным врагом вместе».