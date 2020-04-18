В Турции введен комендантский час в 30 городах

БАКУ /Trend/ - В рамках борьбы с новым типом коронавируса в Турции в 30 городах и провинции Зонгулдак объявлен комендантский час. Об этом, как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, говорится в заявлении Министерства внутренних дел страны.

Согласно сообщению, с сегодняшнего дня до 00:00 20 апреля для граждан страны вводится запрет на выход на улицу в городах Адана, Анкара, Анталья, Айдын, Балыкесир, Бурса, Денизли, Диярбакыр, Эрзурум, Эскишехир, Газиантеп, Хатай, Стамбул, Измир, Кахраманмараш, Кайсери, Коджаэли, Конья, Малатья, Маниса, Мардин, Мерсин, Мугла, Орду, Сакарья, Самсун, Шанлыурфа, Текирдаг, Трабзон, Ван, а также в провинции Зонгулдак.

В этот период будут открыты только пекарни, продуктовые магазины, аптеки и медицинские учреждения.

Такие учреждения, как почта и средства массовой информации, будут продолжать работать.

Отметим, что общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в стране возросло до 78 546.