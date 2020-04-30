В марте сократился экспорт цитрусовых из Турции в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - В марте 2020 года Турция сократила экспорт цитрусовых в Азербайджан на 11 процентов по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года.

Об этом сказали Trend в турецком Объединении экспортеров фруктов и овощей (Türkiye Yaş Meyve Sebze Sektör Kurulu).

Как отметили в Объединении, в марте 2020 года Турция экспортировала в Азербайджан 3,466 тысячи тонн цитрусовых, что составляет три процента от общего экспорта цитрусовых.

"В марте Турция экспортировала в Азербайджан цитрусовых на сумму 1,351 миллиона долларов, что на 4 процента меньше по сравнению с показателями экспорта марта 2019 года", - сказали в Объединении

Было отмечено, что в марте 2020 года Турция экспортировала на мировые рынки овощи и фрукты на 178,866 миллиона долларов, что на 25 процентов больше по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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