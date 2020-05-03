В Стамбуле в ускоренном темпе строятся две больницы для заразившихся коронавирусом

БАКУ /Trend/ - В Стамбуле в ускоренном темпе продолжается строительство двух инфекционных больниц в районах Йешилкёй и Санджактепе.

Об этом на своей странице в Твиттер написал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Турецкий лидер выразил надежду, что проекты завершаться как можно скорее, и в Стамбуле появятся две постоянно действующие больницы.

Отметим, что за прошедшие сутки в стране от коронавируса выздоровели 4 451 человек.