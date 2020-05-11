В Турции произошел пожар в доме

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Стамбул произошел пожар в одноэтажном доме, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, инцидент произошел в 23:00 по местному времени. Пожар быстро распространился по всему дому.

Пожарные, прибывшие на место происшествия, взяли огонь под контроль. Пострадавших и пострадавших в результате пожара нет.

Сотрудники жандармерии начали работу по выяснению причины пожара.