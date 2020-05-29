В январе-апреле через порты Турции было перевезено свыше 70 тыс. тонн бензоила

Турция 29 мая 2020 14:33 (UTC+04:00)
В январе-апреле через порты Турции было перевезено свыше 70 тыс. тонн бензоила
В Иране от коронавируса скончались еще 50 человек
В Иране от коронавируса скончались еще 50 человек
Обнародован объем перевалки грузов из Ирана через порты Турции
Обнародован объем перевалки грузов из Ирана через порты Турции
Иран и Туркменистан работают над возобновлением торгово-экономических отношений
Иран и Туркменистан работают над возобновлением торгово-экономических отношений
Лента новостей
В Азербайджане создана система общественного контроля в рамках борьбы с коронавирусом Общество 15:53
Закрытие государственной границы Азербайджана продлевается до 15 июня 2020 года Политика 15:50
В Иране от коронавируса скончались еще 50 человек Общество 15:48
Состоялся телефонный разговор между председателем Великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом и спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой Политика 15:47
Памяти Национального героя Азербайджана Юрия Ковалева. Читают дети и молодежь (ВИДЕО, ФОТО) Социум 15:41
Монументальный комплекс Mercati di Traiano Древнего Рима освещен цветами флага Азербайджана (ФОТО) Политика 15:36
Министерство о запасах природного газа в Турции Энергетика 15:18
Turkish Airlines возобновит полеты в Туркменистан Туркменистан 14:55
НБКО Азербайджана активизирует микрофинансирование бизнеса Финансы 14:49
В январе-апреле через порты Турции было перевезено свыше 70 тыс. тонн бензоила Турция 14:33
Туркменистан и Центрально-азиатский институт проведут исследования по электронной коммерции Финансы 14:28
В Азербайджане обнародована статистика по приему документов в вузы Общество 14:17
В Азербайджане с 1 июня начинается прием документов для смены мест работы учителей Общество 14:00
Нафталан вошел в тройку самых популярных в СНГ курортов Туризм 13:45
Обнародован объем перевалки грузов из Ирана через порты Турции Турция 13:36
Центробанк Азербайджана обнародовал план по оздоровлению страхового сектора страны Экономика 13:36
Завтра в Баку будет до 26 градусов тепла Общество 13:35
Обнародован объем перевалки грузов через порты Турции из Грузии Турция 13:20
Турал Гянджалиев: Мы восстановим наши разрушенные кладбища, исторические, культурные и религиозные памятники Нагорно-карабахский конфликт 13:17
Обнародован объем перевалки грузов из Туркменистана через порты Турции Турция 13:16
Иран и Туркменистан работают над возобновлением торгово-экономических отношений Бизнес 13:08
Туркменистан значительно увеличил импорт цемента из Турции Турция 13:06
Туркменистан и Республика Корея намерены создать деловой совет стран Центральной Азии Бизнес 13:03
С начала текущего года товарооборот между Турцией и Азербайджаном сократился Турция 13:02
Азербайджанская нефть подорожала Энергетика 13:01
Президент Ильхам Алиев подписал указ о дополнительных мерах по стимулированию производства медикаментов Политика 13:00
Ночь музеев в режиме онлайн – опыт Азербайджана Культура 12:51
Завтра в Баку будет проведена очередная масштабная дезинфекция (ФОТО) Общество 12:50
Азербайджан может поставлять углеводороды в Европу через территорию Украины – советник по экономическим вопросам Энергетика 12:48
Таир Керимли: Цель государства - освободить Нагорный Карабах от оккупации и восстановить его инфраструктуру Политика 12:42
В Турции на одной из фабрик прогремел взрыв, есть погибший Турция 12:36
Туркменистан и Европейская служба внешних связей рассмотрели реализацию совместных проектов Бизнес 11:53
Муса Гасымлы: Внимание, уделяемое решению проблем вынужденных переселенцев в Азербайджане, носит образцовый характер Политика 11:49
Шовги Гусейнов о репетициях из дома и правилах гигиены Культура 11:44
Международная ассоциация Израиль-Азербайджан «АзИз» провела онлайн-конференцию Общество 11:31
В апреле в Турции сократилось количество используемых транспортных средств В мире 11:26
Внешнеторговый оборот Турции в апреле превысил $20 млрд Турция 11:20
Исповедь Матери и Героя…Этот русский парень отдал жизнь за освобождение Карабаха от армянских оккупантов (ВИДЕО, ФОТО) Социум 11:15
Обнародован объем перевалки грузов из Алжира через порты Турции Турция 11:13
SOCAR Turkey: Изменение состава акционеров не находится на повестке дня Энергетика 11:10
В январе-апреле сократились автомобильные грузоперевозки из Турции в Туркменистан Турция 11:09
Туркменистан незначительно сократил объемы импорта химпродукции из Турции Турция 11:09
Finex Kredit o расширении возможностей финансирования и кредитования населения в Азербайджане Финансы 11:03
В январе-апреле Туркменистан значительно увеличил импорт мебели из Турции Турция 10:59
За первые 4 месяца года Узбекистан значительно сократил импорт электротоваров из Турции Турция 10:56
В еще трех районах Азербайджана откроются центры профессионального образования Общество 10:53
В январе-апреле Узбекистан сократил импорт мебели из Турции Турция 10:51
МИД: Таджикистан заинтересован в дальнейшем укреплении всесторонних отношений с Азербайджаном Политика 10:51
В январе-марте товарооборот между Турцией и Ираном сократился более чем на $1,5 млрд. Турция 10:41
Туркменистан и другие государства-члены ООН обсудили финансовые проблемы, вызванные пандемией Финансы 10:38
СМИ: Сеул и Вашингтон не могут договориться о целях военных учений США 10:36
За 4 месяца текущего года Грузия увеличила импорт зерновых и бобовых из Турции Турция 10:31
С начала года Казахстан сократил импорт стали из Турции более чем наполовину Турция 10:28
Площадь лесных пожаров в Забайкалье сократилась на 83% Россия 10:24
Франция незначительно сократила импорт мебели из Турции Турция 10:20
Сергей Марков: Группа дружбы Россия-Азербайджан вносит важный вклад в борьбу с героизацией нацизма в регионе и мире Политика 10:20
В январе-апреле Франция сократила импорт готовой одежды из Турции Турция 10:19
В Миннеаполисе ввели режим ЧС на фоне протестов из-за смерти афроамериканца США 10:05
Азербайджан смог выстроить прагматичные и сбалансированные отношения со всеми ведущими игроками мира - российский эксперт Политика 10:00
Айдын Гусейнов: Ввод в эксплуатацию жилого комплекса "Гобу Парк-3" - яркий пример заботы властей о вынужденных переселенцах Политика 09:55
Мугамы и теснифы от молодых ханенде (ВИДЕО) Культура 09:34
Музыканты из разных стран мира исполнили Государственный гимн Азербайджана на органе (ВИДЕО) Культура 09:30
ВС Армении в течение суток 25 раз нарушили режим прекращения огня Нагорно-карабахский конфликт 09:29
Посол Азербайджана в Великобритании ответил на решение ЕСПЧ в отношении Рамиля Сафарова Политика 09:23
В Новой Зеландии остался один пациент, инфицированный коронавирусом Другие страны 08:59
В Миннесоте растет число участников протестов, вызванных смертью Джорджа Флойда США 08:52
Макгрегор может встретиться с победителем боя между Нурмагомедовым и Гейджи Спорт 08:27
Глава Гонконга призвала население с пониманием отнестись к закону о нацбезопасности Другие страны 07:59
"Манчестер Юнайтед" интересуется вундеркиндом из "Монако" Спорт 07:38
В Сингапуре пациентов с коронавирусом будут выписывать без дополнительных тестов Другие страны 07:24
Руководство Twitter назвало реакционным и политизированным указ Трампа о соцсетях США 06:58
"Унион" отстранил футболиста Польтера за отказ от сокращения зарплаты на время пандемии Спорт 06:39
Каракас считает смерть афроамериканца в Миннесоте следствием политики Белого дома Другие страны 06:18
Более 14 тысяч гектаров российских лесов охвачено пожарами Россия 05:39
В Китае не выявлено новых активных случаев заражения коронавирусом Другие страны 05:21
Число заразившихся коронавирусом в Бразилии за сутки выросло на 26,4 тыс. Другие страны 05:05
Бутылку одного из старейших в мире коньяков продали за 146 тысяч долларов Другие страны 04:44
Международный кинофестиваль We Are One стартует на YouTube Культура 04:25
Австрийский ФК ЛАСК лишили шести очков за досрочное возвращение к общекомандным тренировкам Спорт 04:06
В Японии из-за хакерской атаки могла произойти утечка оборонных данных Другие страны 03:45
В Миннесоте из-за беспорядков задействовали Национальную гвардию США США 03:28
Трамп заявил, что допускает возможность закрытия Twitter США 03:07
Президент Ильхам Алиев: Каждый гражданин Азербайджана справедливо гордится тем, что первая в мусульманском мире республика была создана именно в Азербайджане Политика 02:50
Президент Ильхам Алиев: Я абсолютно уверен в том, что Азербайджан восстановит свою территориальную целостность, есть много факторов, позволяющих говорить это Политика 02:46
Президент Ильхам Алиев: Основной целью Народного фронта Азербайджана было прийти к власти и все разграбить Политика 02:38
Президент Ильхам Алиев: У меня на глазах армяне стояли перед Гейдаром Алиевым по стойке смирно, приветствовали его Политика 02:32
Грузия получит от правительства Германии финансовую помощь в размере 90 миллионов евро Грузия 02:28
В Австрии возобновляют работу гостиницы и объекты туризма Туризм 02:13
Президент Ильхам Алиев: Решение нагорного-карабахской проблемы – это исторический вопрос, и мы должны решить его окончательно и полностью Политика 02:10
Президент Ильхам Алиев: После освобождения наших земель от оккупации мы построим на них прекрасные здания, городки, заново отстроим разрушенные армянами города Политика 02:03
Президент Ильхам Алиев: Решение проблем вынужденных переселенцев – одна из важнейших моих задач как Президента Политика 01:55
Бостонский марафон впервые отменен за 124-летнюю историю США 01:30
Международную конференцию по климату в Глазго перенесли на ноябрь 2021 года Европа 01:13
Трамп заявил, что проведет пресс-конференцию по Китаю 29 мая США 00:55
В Москве за сутки умерли 76 пациентов с коронавирусом Россия 00:46
В Алжире продлили режим самоизоляции до 13 июня Другие страны 00:41
За сутки число инфицированных коронавирусом в мире возросло более чем на 104 тыс. В мире 00:19
Американская REsurety представила аналитическую платформу для возобновляемой энергетики Энергетика 00:04
Хорватия сняла ограничения на въезд в страну граждан 10 стран ЕС Европа 28 мая 23:45
Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 28 мая 23:33
Все новости