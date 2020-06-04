В Турции прокомментировали возможность повторного введения комендантского часа

БАКУ /Trend/ - В Турции могут ввести комендантский час в выходные дни.

Об этом сказал министр здравоохранения Фахреттин Коджа, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Министр отметил, что общего решения о введении комендантского часа на выходных не принято, но добавил, что он может быть применен на провинциальном уровне с учетом числа инфицированных.

Министр также прокомментировал ограничение для выхода из дома лица в возрасте 65 лет и старше.

По его словам, комендантский час для граждан этой категории применяется один раз в неделю, а для молодых людей не старше 20 лет - два раза в неделю. Это пришло в повестку дня Научного комитета.