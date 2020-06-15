Турция и Иран обсуждают открытие границ - МИД Ирана

БАКУ/Trend/ - Турция и Иран обсуждают открытие границ, сказал глава МИД Ирана Джавад Зариф в Анкаре во время совместной пресс-конференции с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

Об этом пишет в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Он отметил, что Анкара и Тегеран намерены открыть границы, что находится в интересах двух сторон.

По словам Зарифа, при всем этом стороны пока что не определились с открытием границ из-за пандемии коронавируса.

Отметим, что сегодня глава МИД Ирана Джавад Зариф прибыл в Анкару для обсуждения двусторонних отношений.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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