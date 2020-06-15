Турция и Иран обсуждают открытие границ - МИД Ирана
БАКУ/Trend/ - Турция и Иран обсуждают открытие границ, сказал глава МИД Ирана Джавад Зариф в Анкаре во время совместной пресс-конференции с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.
Об этом пишет в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Он отметил, что Анкара и Тегеран намерены открыть границы, что находится в интересах двух сторон.
По словам Зарифа, при всем этом стороны пока что не определились с открытием границ из-за пандемии коронавируса.
Отметим, что сегодня глава МИД Ирана Джавад Зариф прибыл в Анкару для обсуждения двусторонних отношений.
(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu
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