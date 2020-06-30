Китай почти наполовину сократил импорт кожаных изделий из Турции

БАКУ/Trend/ - В январе-мае 2020 года экспорт кожаных изделий из Турции в Китай сократился на 47,17 процента по сравнению с показателем аналогичного периода 2019 года, составив 3,964 миллиона долларов.

Об этом сказали во вторник Trend в министерстве торговли Турции.

В мае 2020 года экспорт кожаных изделий из Турции в Китай сократился на 40,69 процента по сравнению с показателем мая 2019 года и составил 1,103 миллиона долларов.

Отметим, что в январе-мае 2020 года экспорт кожаных изделий из Турции на мировые рынки сократился на 28,7 процента по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, составив 530,288 миллиона долларов.

Экспорт кожаных изделий из Турции составляет 0,9 процента от общего экспорта товаров страны за январь-май текущего года.

В мае 2020 года Турция экспортировала на мировые рынки кожаные изделия на сумму 61,365 миллиона долларов, что на 62,2 процента меньше показателя за аналогичный месяц 2019 года.

Экспорт кожаных изделий из Турции в мае 2020 года составил 0,6 процента от общего экспорта страны.

За последние 12 месяцев (май 2019-май 2020) Турция экспортировала кожаные изделия на сумму 1,452 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Гюнель Зейналова)

Твиттер: @rhafizoglu