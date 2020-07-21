Лидер турцекой оппозиции - Провокации Армении на границе с Азербайджаном не случайны

Провокации Армении на границе с Азербайджаном не случайны. Об этом в интервью изданию Sabah сказал глава оппозиционной Партии националистического движения Турции Девлет Бахчели, пишет в среду Trend в среду со ссылкой на агентство Анадолу.

По его словам, утверждения армянской стороны об инициировании противостояния азербайджанской стороной безосновательны.

«12 июля на границе с Товузским районом Азербайджана имела места попытка нарушения государственной границы. Безусловно, армянская версия случившегося - ложь. Не стоит забывать, что эта часть Азербайджана представляет стратегическую значимость с точки зрения экспорта энергоносителей», - сказал оппозиционный политик.

Бахчели отметил, что Армения - была и остается инструментов в руках внешних сил.

Ереван превратил вражду к туркам в основу своей политики, констатировал турецкой политик.

Бахчели напомнил, что 20 процентов земель Азербайджана уже десятки лет находятся под оккупацией Армении. Никакого продвижения в мирном урегулировании армяно-азербайджанского конфликта не достигнуто.

«Я вновь решительно осуждаю провокации и атаки армянской стороны. Турция была и остается на стороне дружественного и братского Азербайджана», - сказал глава одной из ведущих партий Турции.

Отметим, что начиная с полудня 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке азербайджано-армянской государственной границы в Товузском районе, подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок.

В результате принятых адекватных мер противнику был нанесен ответный удар, и он был отброшен назад, неся потери.

Военнослужащие сверхсрочной действительной военной службы сержант Садыгов Вугар Лятиф оглы и ефрейтор Мамедов Эльшад Дёнмез оглы погибли при отражении нападения противника. Несмотря на усилия наших врачей, также погиб тяжелораненый военнослужащий азербайджанской армии, рядовой Дашдемиров Хайям Магомед оглы.

В ночь с 12 на 13 июля в Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы сохранялась напряженность. В ходе ночных боев наши подразделения, применяя артиллерию, минометы и танки точным огнем уничтожили опорный пункт, артиллерийские установки, автомобильную технику и живую силу на территории воинской части противника. Во время боев погиб военнослужащий азербайджанской армии старший лейтенант Махмудов Рашад Рашид оглы.

В ночь с 13 на 14 июля на территории Товузского района также шли ожесточенные бои. В ходе боев героически погибли генерал-майор Полад Гашимов, полковник Ильгар Мирзоев, майор Намиг Ахмедов, майор Анар Новрузов, прапорщик Ильгар Зейналлы, прапорщик Яшар Бабаев, военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы, солдат Эльчин Мустафазаде.