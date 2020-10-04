В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 283 тысячи

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 59 человек, общее число жертв заболевания достигло 8 384.

Об этом, как передает Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 323 014, за прошедшие 24 часа 1 470 тестов на наличие вируса дали положительный результат.

Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 1 211 человек, общее число выздоровевших достигло 283 868.