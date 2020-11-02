Мусульмане Европы подвергаются дискриминации - Эрдоган

Мусульмане, проживающие в странах Европы, систематически подвергаются дискриминации, их лишают прав и свобод, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эроган.

«Пора сказать «стоп» действиям, угрожающим будущему человечества, сосуществованию различных религий и культур», -заявил турецкий лидер.

Президент Эрдоган подчеркнул необходимость «вести борьбу против враждебности к исламу так же, как и против антисемитизма после Холокоста».

Он добавил, что «страны, которые учат мир правам человека и демократии, лидируют в исламофобии и ксенофобии». «Расистский терроризм распространяется как чума во многих западных странах, иногда его защищают на уровне на глав государств», - сказал глава государства.

Президент Эрдоган предупредил, что масштабы нападений на мусульманские места отправления культа, рабочие места, мечети и здания неправительственных организаций «возросли до тревожного уровня».

Он отметил, что «в период нарастания экономических проблем и роста социальной напряженности из-за пандемии коронавируса на всех людей и всех глав государств, которые отстаивают демократию, свободы, мир и справедливость, ложатся важные задачи и обязанности».