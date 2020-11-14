Турция вступает в новый этап экономических и демократических реформ-Эрдоган

Турция вступает в новый этап реформ в сфере экономики, правового государства и демократии. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь в режиме видеоконференции к функционерам правящей Партии справедливости и развития в восточной провинции Карс, пишет Trend со сссылкой на агентство Анадолу.

По словам главы государства, в рамках пакета реформ усовершенствована структура экономических ведомств Турции.

«С приближением к намеченным целям, будут фиксироваться большие достижения в сфере укрепления демократических институтов и экономического развития Турции», - сказал Эрдоган.

Президент Турции призвал соотечественников учитывать санитарно-гигиенические требования в рамках мер по противодействию коронавирусной инфекции нового типа.

«Сегодня наша страны переживает критический период развития. Поэтому я ожидаю от каждого из сограждан неукоснительного выполнения требований Минздрава», - сказал турецкий лидер.