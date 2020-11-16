Минздрав Турции объявил тендер на создание медицинской лаборатории в провинции Ван
Лента новостей
Армяне совершают настоящее кощунство по отношению к христианской вере - Ассоциация Русской молодежи Азербайджана
Как передать словами ощущения, когда вся твоя сущность буквально переполнена счастьем и радостью? - Чингиз Фарзалиев
За 28 лет музейные экспонаты Азербайджана были разграблены и незаконно вывезены из страны - Анар Керимов
Консультативный совет «Межрегиональной ассоциации азербайджанцев России» направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Deutsche Bank AG поддерживает контакты с туркменскими партнерами для определения подходящих проектов
Армяне должны выплатить компенсацию за ущерб, нанесенный Кельбаджару и другим территориям Азербайджана - депутат
Минкультуры резко осудило вывоз армянами материально-культурных ценностей, принадлежащих Азербайджану
"КазТрансГаз" и АМТ заключили меморандум на поставку газа для металлургического комбината в Темиртау
Покидающие Кельбаджар армяне разбирают по кирпичику албанский монастырь Худаван и вывозят ценные предметы в Армению (ВИДЕО)
Азербайджан примет участие в международной выставке в Турции со стендом «Карабах – это Азербайджан!»