Турция - это реальный фактор в этом регионе - Лавров
Турция - это реальный фактор в этом регионе. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам визита российской делегации в Азербайджан, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Турция - это реальный фактор в этом регионе. Кстати, не только в этом регионе, но в этом регионе в том числе. Турция - наш партнер на многих направлениях, - сказал он. - И, конечно же, суверенный Азербайджан имеет право выбирать своих внешнеполитических партнеров, так же, как и суверенная Армения выбирает своих внешнеполитических партнеров".
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