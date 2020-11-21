Турция - это реальный фактор в этом регионе - Лавров

Турция - это реальный фактор в этом регионе. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам визита российской делегации в Азербайджан, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Турция - это реальный фактор в этом регионе. Кстати, не только в этом регионе, но в этом регионе в том числе. Турция - наш партнер на многих направлениях, - сказал он. - И, конечно же, суверенный Азербайджан имеет право выбирать своих внешнеполитических партнеров, так же, как и суверенная Армения выбирает своих внешнеполитических партнеров".