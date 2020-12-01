Число выздоровевших от коронавируса в Турции превысило 404 тысячи

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 188 человек, общее число жертв заболевания достигло 13 746.

Об этом, как передает Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 500 865, за прошедшие 24 часа 6 514 тестов на наличие вируса дали положительный результат.

Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 4 485 человек, общее число выздоровевших достигло 404 727.