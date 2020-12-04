Число выздоровевших от коронавируса в Турции превысило 423 тысяч человек

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 193 человек, общее число жертв заболевания достигло 14 509.

Об этом, как передает Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 520 070, за прошедшие 24 часа 6 903 тестов на наличие вируса дали положительный результат.

Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 4 811 человек, общее число выздоровевших достигло 423 142.