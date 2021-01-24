5 200 человек выздоровели от коронавируса в Турции за сутки

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 140 человек, общее число жертв заболевания достигло 25 073.

Об этом, как передает Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 2 429 605, за прошедшие сутки положительным на наличие вируса оказался результат 5 277 теста.

Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 5 860 человек, общее число выздоровевших достигло 2 307 721.