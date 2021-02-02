Несколько районов Измира на западе Турции затопило после ливней

Администрация города Измир призвала во вторник жителей не выходить без необходимости на улицы в связи с подтоплением ряда районов населенного пункта, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Пожалуйста, не выходите на улицу без особой нужды и не пользуйтесь личным автотранспортом", - говорится в распространённом коммюнике.

Улицы нескольких районов Измира, включая Алиага, Фоча и Дикили, оказались подтопленными из-за ливней, бушующих на западе Турции.