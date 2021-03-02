Президенты Турции и Франции впервые за полгода проведут прямые переговоры

Президент Франции Эмманюэль Макрон проведет во вторник вечером переговоры со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в формате видеоконференции. Об этом сообщает в понедельник вечером Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на администрацию Макрон, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что это будут первые за полгода переговоры двух лидеров, которые за это время неоднократно выступали с выпадами в адрес друг друга. Начало видеоконференции запланировано на 18:00 по местному времени (20:00 мск), сколько она продлится - неизвестно.

AFP не уточняет, какие темы будут подниматься в ходе переговоров, но напоминает о многочисленных разногласиях и заочной полемике двух лидеров. Осенью и в начале зимы Франция не раз требовала от Турции прояснить ее роль в карабахском конфликте, а Макрон заявил, что у Парижа есть информация об отправке Анкарой в Нагорный Карабах боевиков из Сирии. Он также грозил введением санкций против Турции, если она не откажется от односторонних действий в отношении Греции и Кипра. В декабре ЕС принял решение расширить санкционный список против Турции из-за ее действий в Средиземном море.