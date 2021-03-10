Президенты Турции и России принимают участие в церемонии закладки фундамента 3-го реактора АЭС "Аккую"

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Мерсин проходит церемония закладки фундамента третьего реактора АЭС "Аккую".

Как сообщает в среду Trend, в церемонии в формате видеоконференции принимают участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин.

Отметим, что установленная мощность АЭС составит 5 000 МВт.

Выступая на церемонии, Владимир Путин сообщил, что атомная электростанция будет введена в эксплуатацию в 2023 году.

(Автор: Орхан Набиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)