Президенты Турции и России принимают участие в церемонии закладки фундамента 3-го реактора АЭС "Аккую"
БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Мерсин проходит церемония закладки фундамента третьего реактора АЭС "Аккую".
Как сообщает в среду Trend, в церемонии в формате видеоконференции принимают участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин.
Отметим, что установленная мощность АЭС составит 5 000 МВт.
Выступая на церемонии, Владимир Путин сообщил, что атомная электростанция будет введена в эксплуатацию в 2023 году.
(Автор: Орхан Набиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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Президенты Турции и России принимают участие в церемонии закладки фундамента 3-го реактора АЭС "Аккую"
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