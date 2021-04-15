На турецкую военную базу в Ираке совершено нападение

БАКУ /Trend/ - Турецкая военная база Башика под Мосулом на севере Ирака подверглась обстрелу, сообщает в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По их данным, неизвестны обстреляли территорию базы из гранатометов.

По предварительным данным, атака организована террористами РПК.

О других деталях инцидента не сообщается.

(Редактор: Константин Шапиро)