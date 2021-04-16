Иран активно импортирует химпродукты из Турции

БАКУ /Trend/ - Турция в январе - марте 2021 года увеличила экспорт химпродуктов в Иран на 34,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 109,937 миллиона долларов.

Об этом сообщили Trend в турецком министерстве торговли.

В марте турецкий экспорт химпродуктов в Иран возрос на 5,4 процента по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года и составил 32,304 миллиона долларов.

В январе-марте 2021 года общий экспорт химпродуктов из Турции вырос на 21,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 43,120 миллиарда долларов.

В марте 2021 года Турция экспортировала химпродукты на сумму два миллиарда долларов, что на 34,5 процента больше показателя за тот же месяц 2020 года.

За последние 12 месяцев (март 2020 - март 2021) турецкий экспорт этой продукции составил 18,903 миллиарда долларов.

(Редактор: Натаван Эфендиева)