БАКУ /Trend/ - В Эгейском море, у берегов Турции произошло землетрясение магнитудой 4,8.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, сообщили в Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).

Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 29,67 километра от района Датча провинции Мугла. Эпицентр подземных толчков находился на глубине 7,32 километра.

Сообщений о возможных разрушениях и пострадавших не поступало.