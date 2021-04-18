В Турции от COVID-19 вылечились свыше 3,64 млн человек

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 288 человек, общее число жертв заболевания достигло 35 608.

Об этом, как передает Trend, сообщили в министерстве здравоохранения страны.

Согласно информации, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 4 212 645, за прошедшие сутки положительными на наличие вируса оказались результаты 62 606 тестов.

За прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 52 184 человек, общее число выздоровевших достигло 3 643 734.