В Турции вступил в силу запрет на расчеты в криптовалюте

Владельцы кошельков с криптовалютой в Турции не смогут с пятницы использовать это платежное средство для расчетов за товары и услуги на территории страны. В соответствии с принятыми Центробанком республики правилами регулирования соответствующий запрет вступил в силу с 30 апреля, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Самые крупные турецкие криптобиржи Binance, Ininal и Papara 29 апреля прекратили операции по снятию и вкладам турецкой лиры в криптовалюты.

Власти пресекли оборот криптовалют как напрямую между контрагентами, так и через посредников. Для этого официально зарегистрированные и лицензированные финансовые платформы, сервисы и платежные системы в Турции, работающие или имеющие возможность работать с криптовалютами, лишаются права оказывать какие-либо услуги по расчетным операциям с ними или разрабатывать новые бизнес-модели для перевода средств между кошельками, покупки, хранения или вывода криптовалюты в фиат.

ЦБ отмечает, что такие транзакции несут серьезные риски для договаривающихся сторон, в том числе ввиду отсутствия какого-либо эффективного контроля со стороны официальных регуляторов, в том числе в вопросах ценообразования. Финансовые власти страны считают, что нынешняя стоимость ряда криптовалют чрезмерно и неадекватно завышена.