Президент Польши сегодня посетит Турцию с официальным визитом

Президент Польши Анджей Дуда в понедельник посетит Турцию с официальным визитом. Визит осуществляется по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Согласно информации Управления по связям Администрации президента Турции, на встречах, которые пройдут в рамках визита, будут всесторонне рассмотрены двусторонние турецко-польские отношения, стороны обсудят возможные шаги по развитию сотрудничества.

Также состоится обмен мнениями по региональным и международным процессам и подписание двусторонних документов.

Ранее сообщалось, что Польша намерена закупить у Турции 24 ударных БПЛА. Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в эфире радио-24.

Глава оборонного ведомства Польши добавил, что соглашение о поставках турецких БПЛА будет подписано в понедельник, 24 мая, в ходе официального визита президента Анджея Дуды в Турцию.

Тем самым Польша станет первой страной НАТО, закупившей турецкие БПЛА Bayraktar TB2.