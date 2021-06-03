Израиль сократил импорт автомобилей из Турции

Турция 3 июня 2021 17:08 (UTC+04:00)
Израиль сократил импорт автомобилей из Турции

БАКУ /Trend/ - В январе – апреле 2021 года экспорт автомобилей из Турции в Израиль сократился на 9,3 процента по сравнению с показателем аналогичного периода 2020 года, составив 160,231 миллиона долларов.

Об этом сообщили Trend в министерстве торговли Турции.

При этом в апреле экспорт автомобилей из Турции в Израиль возрос в 1,5 раза по сравнению с показателем апреля прошлого года и достиг 43,993 миллиона долларов.

В январе - апреле Турция увеличила экспорт автомобилей на 34,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 10,153 миллиарда долларов.

В апреле Турция экспортировала автомобили на сумму 2,465 миллиарда долларов, что в 3,1 раза больше показателя аналогичного периода 2020 года.

За последние 12 месяцев (апрель 2020 - апрель 2021 годов ) турецкий экспорт этой продукции составил 28,125 миллиарда долларов.

(Редактор: Константин Шапиро)

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