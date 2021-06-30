На юго-востоке Турции предотвращен теракт: нейтрализованы 3 террориста

На юге-востоке Турции нейтрализованы три террориста РПК, планировавшие теракт. Об этом сообщило во вторник Министерство национальной обороны Турции, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Террористы РПК были выявлены на основе поступивших разведданных и в результате наблюдений в районе Шемдинли провинции Хаккари [юго-восток Турции]. После согласования с иранскими властями боевики были обезврежены средствами огневой поддержки. Турция со всей решимостью продолжит борьбу с терроризмом», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней.

РПК признана ООН и Евросоюзом террористической организацией.