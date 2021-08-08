Турция и Казахстан увеличили товарооборот более чем на $70 млн
БАКУ /Trend/ - В июне 2021 года товарооборот между Турцией и Казахстаном вырос на 74,429 миллиона долларов по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, составив 236 миллионов долларов.
Об этом сообщили Trend в министерстве торговли Турции.
"В июне турецкий экспорт в Казахстан составил 101 миллион долларов, а импорт из этой страны – 135 миллионов долларов", - сказали в ведомстве.
В январе - июне товарооборот между двумя странами вырос на 434 миллиона долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 1,372 миллиарда долларов.
"В указанный период турецкий экспорт в Казахстан составил 544 миллиона долларов, импорт – 828 миллионов долларов", - сказали в ведомстве.
(Редактор: Константин Шапиро)
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