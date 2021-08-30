Турция будет строить беспилотные военные самолеты

БАКУ /Trend/ - Турецкая компания Baykar Makina в ближайшие годы может приступить к строительству первого отечественного беспилотного военного самолета.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил глава компании Сельджук Байрактар в ходе церемонии передачи ВВС Турции первого ударного БПЛА Bayraktar Akıncı.

По его словам, разработка этого дрона заняла четыре года, и он способен транспортировать оружие и боеприпасы для войск на еще большие расстояния. В настоящее время идет подготовка к проектированию беспилотного военного самолета.

"Bayraktar TB3 будет крупнее эксплуатируемой в настоящее время модели TB2 и сможет садиться и взлетать с военных кораблей. Первый полет TB3 намечен на 2022 год", - сказал Байрактар.

(Автор: Орхан Набиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)