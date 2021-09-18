Стартовали учения ВС Турции в Эгейском море и Восточном Средиземноморье
БАКУ /Trend/ - Стартовали учения "Решимость-2021" ВС Турции в Эгейском море и Восточном Средиземноморье.
Об этом сообщает министерство национальной обороны Турции, передает Trend.
Согласно информации, в рамках учений планируется отработать возможности взаимодействия и взаимной поддержки техники Сухопутных, Военно-морских сил и ВВС, береговой охраны.
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