Иран значительно сократил импорт ковров из Турции

БАКУ /Trend/ - В январе–августе 2021 года экспорт ковров из Турции в Иран сократился на 49,7 процента по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года - до 6,701 миллиона долларов.

Об этом сообщили Trend в министерстве торговли Турции.

В августе 2021 года сумма экспорта ковров из Турции в Иран достигла 1,142 миллиона долларов, что на 78,8 процента меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

Турция в январе – августе 2021 года увеличила экспорт ковров на 37,9 процента в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 2,831 миллиарда долларов.

В августе Турция экспортировала ковры на 238 миллионов долларов, что на 16 процентов больше показателя августа 2020 года.

За последние 12 месяцев (август 2020 - август 2021 гг.) турецкий экспорт ковров составил 3,172 миллиарда долларов.

(Редактор: Натаван Эфендиева)