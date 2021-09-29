Иран значительно увеличил импорт зерновых и бобовых из Турции

БАКУ /Trend/ - В январе – августе 2021 года экспорт зерновых и бобовых из Турции в Иран вырос в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 196,966 миллиона долларов.

Об этом сообщили Trend в министерстве торговли Турции.

В августе экспорт зерновых и бобовых из Турции в Иран вырос в 4,2 раза по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года - до 41,168 миллиона долларов.

Турция в январе – августе в целом увеличила экспорт зерновых и бобовых на 21,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 5,579 миллиарда долларов.

В августе Турция экспортировала зерновые и бобовые на 783,154 миллиона долларов, что на 43,9 процента больше показателя аналогичного месяца прошлого года.

За последние 12 месяцев (август 2020 - август 2021 гг.) турецкий экспорт зерновых и бобовых составил 8,266 миллиарда долларов.

(Редактор: Натаван Эфендиева)