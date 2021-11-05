В Турции разработают новые турбореактивные двигатели для крылатых ракет

Управление оборонной промышленности при Администрации президента Турции и оборонная компания Kale Arge подписали контракт на разработку и производство нового турбореактивного двигателя ARAT, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Церемония подписания соглашения состоялась в здании Управления оборонпрома Турции в Анкаре.

Отечественный малогабаритный двигатель ARAT по своим параметрам, в том числе расходу топлива, превзойдет турбореактивный двигатель KTJ-3200, которым на данный момент оснащают отечественные крылатые ракеты SOM и Atmaca.

Глава Управления оборонпрома Исмаил Демир заявил, что Турция обязана предпринимать решительные шаги на пути укрепления своей оборонной мощи. «Отказ от зависимости в сфере импорта оборонных технологий и вооружения - сложный процесс. Нам пришлось заплатить высокую цену как с финансовой, так и с временной точек зрения. Возможно, если бы мы предпочли закупку вооружения, пришлось бы потратить меньше средств. Но все это мы уже пережили много лет назад. Если действительно хотим стать мировой державой и вопреки давлению и санкциям отстаивать национальные интересы, то развитие отечественного оборонпрома - единственный возможный путь», - сказал он.

При этом он выразил надежду на то, что разработка ARAT займет меньшие сроки, нежели KTJ-3200.