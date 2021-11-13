Эрдоган: Мост через Дарданеллы - очередной бренд Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу ознакомился с ходом строительства подвесного моста через пролив Дарданеллы, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Президент Эрдоган назвал подвесной мост через Дарданеллы очередным брендом стремительно развивающейся Турции.

Глава государства напомнил, что строительство нового моста, соединяющего Европу с Азией, осуществляется по модели государственно-частного партнерства: «построй-управляй-передай».

«Мы вступаем в период, когда сухопутные, воздушные, железнодорожные и морские перевозки пересекаются в Турции. Особое место в мировой торговле занимают наши проливы. Их значимость растет», - сказал турецкий лидер.

Глава государства привлек внимание к другому мэгапроекту, реализуемому Турцией.

«Наряду с мостом через Дарданеллы, мы полны решимости реализовать другую мечту поколений – канал «Стамбул». Искусственная водная артерия в районе мегаполиса станет очередной революцией, которую совершит Турция», - подчеркнул Эрдоган.

Турецкий лидер назвал недальновидными утверждения оппонентов Анкары о бесперспективности альтернативы Босфору.

По словам главы государства, технологическое развитие – было и остается одним из приоритетов и основ развития современной Турции.

Далее в присутствии турецкого лидера начался монтаж последней части пролета конструкции моста, названного «Чанаккале 1915» - в честь исторической победы турецкой армии над интервентами в период Первой мировой войны.

Мост «Чанаккале 1915»

В строительстве моста принимают участие 649 инженеров и 5 095 рабочих.

Каждая из 87 частей пролета моста весит 700 тонн: ширина 45 метров, длина - 48 метров.

У нового моста, строительство которого ведется с 18 марта 2017 года, будет самый длинный в мире центральный пролет - в 2023 метра. Цифра не случайна, она напоминает о «Проекте развития Турции 2023», нацеленного на включение Турции в десятку мировых экономических держав.

Центральный пролет строящегося моста должен побить нынешний мировой рекорд - пролет моста Акаси-Кайкё в Японии, насчитывающий 1991 метр.

Высота башен моста, поддерживающих центральный пролет, превышает триста метров. Длина моста составит 3,7 км и станет важным звеном 101 км автомагистрали Малкара-Чанаккале. Соединения башен и элементы моста будут окрашены в красный и белый - цвета турецкого флага.

Общая длина шести полосного (по три в каждом направлении) подвесного моста через Дарданеллы достигнет 4 608 метров.

Благодаря мосту, время в пути через пролив Дарданеллы сократится до 6 минут.

Реализация проекта позволит создать альтернативный и более короткий маршрут из Стамбула в Эгейский регион страны.

Новый транспортный маршрут внесет значимый вклад в развитие туризма, облегчит поставки товаров с запада и северо-запада Турции, облегчит транспортные перевозки между Азией и Европой.

Подвесной мост через пролив Дарданеллы планируется сдать в эксплуатацию к 18 марта 2022 года. Именно в этот день в 1915 году в ходе битвы при Чанаккале турецкая артиллерия окончательно разбила объединенный англо-французский флот, пытавшийся пробиться к Стамбулу.

Это событие стало одним из ключевых моментов баталии, которая позволила Турции отстоять свою независимость и сохранить контроль над проливами Босфор и Дарданеллы.