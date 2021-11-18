Трудовая миграция из Турции в Азербайджан сократилась более чем на 60%
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Верю, что на 35-м чемпионате мира по прыжкам на батуте в Баку увидим прогресс новых спортсменов – Моринари Ватанабэ
Жизнь мистического духа - YARAT представил ретроспективную выставку народного художника Азербайджана Мир Надира Зейналова (ФОТО)
Новый взгляд на Карабахские ковры! В Ичери шехер представлена эксклюзивная коллекция – только 44! (ФОТО)
В Азербайджане определен размер государственной пошлины на регистрацию легкового автомобиля в зависимости от объема двигателя
Пациенты, заразившиеся COVID-19 и получающие лечение на дому, должны находиться под наблюдением врача - минздрав Азербайджана
Федерация гимнастики Азербайджана провела благотворительную акцию с участием звездных послов ЧМ в Баку (ФОТО)
Омбудсмен распространила заявление протеста в связи с гибелью азербайджанских военнослужащих в результате провокации Армении
В ближайшее время планируется запустить совместный российско-азербайджанский ж/д проект "Агроэкспресс"
Президент Туркменистана подписал распоряжение о строительстве цеха по производству комбинированных минеральных удобрений
Мусульмане, христиане и евреи Азербайджана вместе молятся во имя страны – вечер "Торжество толерантности" (ВИДЕО,ФОТО)
Агентство по развитию МСБ Азербайджана получило около 900 заявок от компаний на участие в работах на освобожденных территориях
Последние события на границе Азербайджана и Армении подтверждают важность скорейшего запуска демаркации – Захарова
В Азербайджане предложено изменить госпошлины на выдачу государственных регистрационных знаков автомобилей
Во Дворце Гейдара Алиева откроется экспозиция "Bir Bax, Min Yaşat", прозвучат композиции Джахангира Джахангирова
Состоялось очередное заседание Рабочей группы по вопросам энергоснабжения на освобожденных территориях Азербайджана
Первый вице-президент Мехрибан Алиева выразила соболезнование близким военнослужащих, погибших в результате провокации Армении (ФОТО)
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО)
В соответствии с древними традициями в Баку прошла церемония срезания со станка ковра "Гранатовый" (ФОТО)