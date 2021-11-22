Анкара призывает Афины к благоразумию и честности - МИД Турции

Афины говорят о необходимости начала диалога, однако в то же время не прекращают ежедневно выступать с враждебными и провокационными заявлениями в адрес Анкары. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Анадолу, заявил официальный представитель МИД Турции Танжу Бильгич.

Анкара призывает Афины к благоразумию, честности и искренности, говорится в письменном комментарии Бильгича в ответ на заявление главы МИД Греции Никоса Дендиаса по Турции от 19 ноября.

По словам Бильгича, Греция не может смириться с тем, что Турция играет ключевую роль в обеспечении мира и стабильности не только в своем регионе, но и в ближайшей географии.

«Греция пытается конкурировать с Турцией по каждому вопросу, предпочитает вместо сотрудничества наращивать напряженность и создает искусственные союзы против Анкары. Однако все эти усилия греческой стороны тщетны», - отметил представитель турецкого внешнеполитического ведомства.