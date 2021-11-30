Продолжается строительство 4 энергоблоков первой турецкой АЭС «Аккую»

В рамках проекта первой турецкой АЭС «Аккую» продолжается одновременное строительство 4 энергоблоков. Через два года провинция Мерсин станет «энергетическим раем» Турции. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Анадолу, заявила генеральный директор АО «Аккую Нуклеар» Анастасия Зотеева на организованном в формате видеоконференции «Дне открытых дверей», посвященном процессу строительства АЭС «Аккую» в районе Гюльнар провинции Мерсин.

Зотеева присоединилась к онлайн-трансляции со строительной площадки и отметила, что территорию может посетить каждый, кому интересен процесс строительства первой атомной электростанции в Турции.

«В настоящее время на строительной площадке задействовано 13 тысяч человек. Работа идет полным ходом. Каждый день, проведенный в активной работе, приближает Турцию к историческому моменту. Этот исторический момент - 2023 год, когда будет введен в эксплуатацию первый энергоблок. Сейчас строительство ведется одновременно на 4 энергоблоках. Это уникальный пример в строительстве АЭС. Хочу с уверенностью и гордостью заявить, что наша строительная площадка - самая крупная в сфере АЭС в мире», - сказала она.

Зотеева подчеркнула, что целью является обеспечить будущие поколения надежным источником энергии на долгие годы.

«Сейчас здесь пыльно и немного шумно, но это временные трудности, которые можно встретить на любой масштабной строительной площадке. Очень скоро, более того через два года, это место превратится в «энергетический рай», а провинция Мерсин станет гордостью Турции, так как именно здесь будет работать первая атомная электростанция Турции. Наша АЭС - это прочный, безопасный, современный объект. Неудивительно, ведь строительство станции осуществляется совместными усилиями российских атомщиков с 75-летним опытом и гостеприимных, профессиональных и опытных турецких строителей. Более 80 процентов привлеченных к строительству работников - граждане Турции», - сказала гендиректор АО «Аккую Нуклеар».

Проект первой турецкой АЭС «Аккую» включает в себя четыре энергоблока. Первый энергоблок АЭС с реактором установленной мощностью 1 200 МВт планируется сдать в эксплуатацию в 2023 году. Остальные 3 блока - к концу 2026 года с разницей в один год.

Проект сооружения первой в Турции АЭС «Аккую» реализуется компанией «Аккую Нуклеар» на основе межправительственного соглашения, подписанного между Турецкой Республикой и Российской Федерацией в мае 2010 года. После завершения строительства АЭС с установленной мощностью 4 800 МВт будет вырабатывать около 35 млрд кВт/ч в год.

Проект строительства атомной электростанции – крупнейший совместный проект Турции и России.