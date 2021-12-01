Эрдоган обсудил региональные вопросы с наследным принцем Абу-Даби

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду провел телефонный разговор с наследным принцем Абу-Даби Мухаммадом бен Заидом Аль Нахайяном, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Согласно информации Управления по связям Администрации президента, в ходе разговора были обсуждены пути развития двусторонних связей и региональные вопросы.

Глава турецкого государства поздравил бен Заида с 50-летием образования Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).