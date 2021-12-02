Эрдоган сменил министра финансов Турции

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял отставку министра казначейства и финансов страны Лютфи Эльвана. Об этом передает в четверг Trend со ссылкой на официальный вестник турецкого правительства - Resmi Gazete.

Тем же распоряжением Эрдоган назначил на пост главы минфина Нуреддина Небати.

Отметим, что ранее Небати занимал должность заместителя министра казначейства и финансов.