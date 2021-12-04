Спецназ Турции нейтрализовал 5 террористов в Сирии

Спецназ Турции нейтрализовал пятерых боевиков сирийского крыла террористической организации РПК, организовавших нападение на зону операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает в субботу министерство национальной обороны Турции, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

«Спецназ Турции продолжает успешную борьбу с террористами РПК/YPG в Сирии. Нейтрализованы еще пять боевиков», - говорится далее в сообщении оборонного ведомства.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней.

РПК признана ООН и Евросоюзом террористической организацией.