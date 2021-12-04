Спецназ Турции нейтрализовал 5 террористов в Сирии
Спецназ Турции нейтрализовал пятерых боевиков сирийского крыла террористической организации РПК, организовавших нападение на зону операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает в субботу министерство национальной обороны Турции, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".
«Спецназ Турции продолжает успешную борьбу с террористами РПК/YPG в Сирии. Нейтрализованы еще пять боевиков», - говорится далее в сообщении оборонного ведомства.
Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней.
РПК признана ООН и Евросоюзом террористической организацией.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в акции по посадке деревьев в рамках "Зеленого марафона" (ФОТО)
Азербайджанская Неделя моды – приветствие воина Древнего Рима, зимой босиком, коктейльные платья и кураж (ФОТО)
В Баку прошла презентация "Варга и Гюльша" - рукописный манускрипт XIII века хранится в музее Топкапы в Турции (ФОТО)
Софи Файро удостоена гран-при Miss World Azerbaijan Beauty на Неделе моды Вячеслава Зайцева. Представлен клип "Родной Баку" (ВИДЕО, ФОТО)
В воинской части коммандос азербайджанской армии прошли тактические учения - минобороны (ФОТО/ВИДЕО)
Названа инвестиционная стоимость проекта bp по строительству электростанции на освобожденных территориях Азербайджана
Глава Фонда YAŞAT рассказал, в каком случае раненые участники Отечественной войны отправляются на лечение за рубеж
В «умном селе» в Зангилане компоненты аграрной сферы будут сочетаться с элементами современного градостроения - министр