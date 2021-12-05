Турция направила гуманитарную помощь на границу Беларуси и Польши
Турецкое общество Красного полумесяца (Türk Kızılay) направило груз гуманитарной помощи беженцам и нелегальным мигрантам, скопившимся на границе Беларуси и Польши, сообщает Trend со ссылкой на Анадолу.
В состав груза включены обогревали, матрацы, одеяла, подушки, спальные мешки, средства индивидуальной защиты.
В Турецком обществе Красного полумесяца сообщили, что в зависимости от обращений могут быть сформированы новые грузы для нужд нелегальных мигрантов.
В церемонии отправки грузовика из Стамбула в Беларусь, приняли участие заместители гендиректоров Türk Kızılay Альпер Кучюк и Ибрагим Озер, а также представители Международного комитета Красного Креста (МККК).
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